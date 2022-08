Siete verdades sobre el cáncer de pulmón y la EPOC: ¿a qué debemos prestarle atención?

La doctora Mirta Coronel -neumonóloga, presidenta de la Sociedad de Medicina Respiratoria de Tucumán y jefa de la Unidad Respiratoria y Sueño del Hospital Padilla- expresa que la detección precoz salva vidas. "La EPOC no solo puede sino que debe prevenirse", enfatiza. Aunque los datos parezcan desalentadores, no todo es tan malo: si bien no tiene cura, es prevenible y tratable, subraya Coronel. Y enseguida agrega otros puntos que sintetizan sus características principales: