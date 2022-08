Eliana Guercio defendió al "Chiquito" Romero de las críticas y apuntó contra Racing

Las frases de Chiquito Romero sobre Boca

En la conferencia de prensa, el flamante nuevo arquero explicó cómo se dieron las cosas para su pase al club Xeneize y expresó sus sensaciones de volver a jugar en el país. “Estaba entrando en Racing y me hicieron la pregunta de si estaba para atajar en Boca y yo contesté que no iba a tapar a un chico. Después se comunicaron conmigo en los siguientes días para saber si yo estaba libre y yo estaba a disposición. Uno tiene que pensar muy bien cuando tiene la posibilidad de jugar en un club como Boca. Estoy muy contento con la posibilidad que me dieron. Creo que es un paso adelante en mi carrera”.