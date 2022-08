En el rugby tucumano se acerca la hora de la verdad

Prácticamente en cualquier definición, hay un equipo al que le toca cargar sobre los hombros la pesada e incómoda cruz de ser señalado como favorito. Y al igual que e el desenlace del Anual 2021, en el del Regional 2022 ese peso extra vuelve a corresponderle a Tucumán Rugby. Como a cualquiera en su lugar, al “Verdinegro” no le hace gracia esa etiqueta, pero los números no dejan mucho lugar a dudas: fue el que más partidos ganó en la etapa clasificatoria (15 de 18), el más goleador (526 tantos), el que menos tantos recibió (312) y también el que menos vio caer su ingoal (25 tries en contra, sacándole nueve de diferencia al segundo). En síntesis, el equipo conducido por José Macome casi no tiene puntos débiles, y sabe jugar con pelota y sin ella. Claro que siempre conviene no regalársela, porque ahí es cuando muestra su amplio arsenal de variantes.