Buenos Aires: para mantener los planes las familias deberán mandar a sus hijos a la escuela

“Los chicos no dejan de ir a la escuela, pero no cumplen con su proceso de aprendizaje por sus repetidas inasistencias. Queremos que los chicos aprendan los contenidos que les corresponde, no pretendemos facilitar la promoción como en otras provincias", cuestionó. Debido a ello, explicó que instrumentaron la jornada extendida, las escuelas de verano y de invierno. "Damos oportunidades para que recuperen los aprendizajes que no tuvieron. Si el Estado genera estas oportunidades, pero los padres no colaboran, el derecho a la educación no se cumple”, agregó.