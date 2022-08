Sexualmente hablando: El síndrome de la impostora

De publicación reciente, “El síndrome de la impostora. ¿Por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas?” es obra de la periodista Elisabeth Cadoche y la psicoterapeuta Anne de Montarlot. Allí interpelan: “No eres ningún fraude y no has tenido un golpe de suerte. Empieza a creer en tí y en tu talento. Si tú también sientes que eres un fraude, tranquila, no eres la única. Es el síndrome de la impostora: una falta de autoestima que te lleva a dudar constantemente de tu potencial”. Quienes se sienten de esta forma suelen gestionar mal sus carreras profesionales, tratando de no hacer mucho ruido, para que nadie advierta que están allí, ocupando el lugar que otros -“verdaderamente capaces”- se merecen.