Viviana Canosa confirmó que renunció a su programa de TV y desató repercusiones en las redes sociales

Esto último no evitó que muchos tildaran el movimiento del Grupo América como "censura" y fueron varios los mensajes, tanto de políticos como de periodistas, que apoyaron la decisión de Viviana Canosa. “La libertad requiere que se luche por ella. No hay derecho si no se lucha por él. Gracias por hacerlo”, le escribió Federico Pinedo a la periodista en Twitter. El ex presidente Mauricio Macri también le hizo llegar apoyo: