Cuánto hay que ganar en Argentina para acceder a un crédito hipotecario

“Estamos parados en un momento de inestabilidad e incertidumbre económica y política. Tuvimos tres ministros de economía en un mes, algo que no había pasado desde la salida de la convertibilidad. A esto se suma una inflación que no vivíamos desde la salida de la hiper y no necesariamente está llegando a su pico. También los salarios, en dólares, están un 60% por debajo comparando con 2017, y con la actividad económica intentando recuperarse, pero con muchas trabas”, resumió el panorama en una entrevista con La Nación.