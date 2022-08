Fondos no reintegrables: tras las tensiones, un nuevo encuentro

La semana pasada, LA GACETA publicó un informe que daba cuenta que los municipios que responden al Frente de Todos, estén o no dentro del “Pacto Fiscal”, se vieron beneficiados -de modo dispar- con asistencias financieras no reintegrables por $8.000 millones entre enero y junio, de acuerdo a los decretos publicados en el Boletín Oficial con firmas de Jaldo y el ministro Miguel Acevedo (Interior). El más favorecido fue Banda del Río Salí, con casi $1.800 millones La Capital sólo recibió $35 millones, por los festejos del 9 de Julio, en tanto que no llegaron aportes de este tipo a los distritos administrados por radicales.