¿Cómo usar WhatsApp desde un teléfono fijo?

Sin embargo, el historial de chat no puede volver a moverse a WhatsApp Messenger si decidís dejar de usar la aplicación WhatsApp Business. Pero sí se puede usar la aplicación WhatsApp Business y WhatsApp Messenger simultáneamente, siempre y cuando las cuentas estén vinculadas a diferentes números de teléfono. No obstante, no es posible tener un número de teléfono vinculado a ambas aplicaciones al mismo tiempo.