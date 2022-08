Tenis: llegan con el mejor puntaje

“Machi” también volvió con muy buenas sensaciones desde Paraguay. A la decisión de poner el torneo en su agenda justo la semana previa al Sudamericano tuvo signo positivo. “Como tenía dos semanas libres, pedí una invitación especial. Me la dieron para jugar la clasificación del torneo. Gané tres partidos, entré al cuadro principal, gané dos más y perdí en cuartos de final contra el que venía de ganar los dos torneos previos. Ese partido duró cuatro horas. Así que tengo ritmo, con seis partidos de singles en menos de una semana”, destacó “Machi”. También vale resaltar que el nivel en que jugaron los dos, no corresponde a su categoría natural, sino a una superior. Zeitune también le dio crédito a todo el trabajo que viene realizando desde hace cuatro semanas. El plan terminaría de ser exitoso si es que Argentina obtiene una de las tres plazas para la máxima competencia por equipos. “En Salta, jugué dos torneos seguidos. En el ITF J5 gané en dobles (junto a su primo Gonzalo) y perdí en la final de singles contra un jugador dos años más grande. En el Nacional Sub-16, que es mi categoría, jugué y lo gané”, detalló Zeitune que con esa coronación aseguró su lugar en la selección nacional. “Me encanta representar a mi país, te da un plus de seguridad y confianza, pero también no dejo de jugar por mí mismo”, comentó el jugador.