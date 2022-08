Machismo que roza el delito en algunas letras de rock

Adrián Otero, mucho tiempo atrás, ya había asumido su machismo con la simpática letra de “La bifucarda”: “sos feminista, y yo machista. Andá por la sombra y cerrá bien el portón”, cantaba. La banda mexicana “Café Tacvba” y la mendocina “Karamelo Santo” decidieron retirar algunas canciones de las plataformas virtuales por su alto contenido violento. En 2019, Café Tacvba decidió editar la letra de su canción “La ingrata”. La nueva versión se presentó en un recital en vivo, prepandemia delante de 60.000 personas en la Ciudad de México. Rubén Albarrán, líder de la banda ya había explicado que la letra original del tema que hablaba sobre el maltrato y justificaba un femicidio había sido inspirada en los corridos norteños, esas canciones populares mexicanas dedicadas entre cárteles de droga. Ese día y junto a la artista colombiana Andrea Echeverri, de Aterciopelados, cantaron “La ingrata” con una versión actualizada: “Ingrato/No me importa si me quieres/Vale madre si me dejas. Vengo a romper tu espada, a mandarte a la chingada. Ingrato. Porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla/Es respeto lo que exijo/Ingrato/ Como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava/ Que la violencia se desaparezca. La tolerancia sea la bandera/y no me importa si lloro un poquito/porque ese poquito será por tu amor”, entonaron en un claro mensaje para detener la violencia en contra de las mujeres.