Cartas de lectores VI: Estacionamiento pago

Hace algunos años vi un documental en el cual una fábrica de zapatillas y elementos muy conocida (de las tres tiras) se instaló en la India, y grande fue la sorpresa de la comunidad donde desembarcó dicha fábrica, ya que casi no tomó personal, y como todos saben, lo que sobraba en ese lugar era mano de obra desocupada. La comunidad hizo un planteo a dicha empresa, la cual reconoció que era más importante generar puestos de trabajo sin perjudicar sus costos de fabricación que tener buenas zapatillas sin tener a quien vender. Esta reflexión debería caberle al intendente municipal de SMT, ya que al instrumentar un sistema de estacionamiento del primer mundo que solo beneficia a un empresario (85% empresa, 15% Municipalidad) dejó sin su sustento a un gran número de personas. Me caben dos reflexiones. La primera: ¿no se podría haber buscado la forma de organizar a los cuidacoches y darles un marco legal? La segunda surge que al escuchar los comentarios de que con el 15% de lo recaudado la Municipalidad realizará obras y resolverá el tema de las calles rotas de San Miguel, entonces la empresa, que no aporta prácticamente nada, ya que quienes realizan el control y acarreo son empleados municipales, con lo recaudarán ¿no podrían hacer un Tucumán nuevo’ Ah, perdón, cierto es que la misma no es local.