”Manzur es una pieza clave en el gabinete”, afirmó Vargas Aignasse

Respecto de las declaraciones del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone de no girar al país una línea de financiamiento por U$S 500 millones, el jefe regional del Enohsa expresó que esa decisión no afecta a los programas de ampliación de agua potable, como la obra del acueducto de Vipos que, según señaló, será aprobada el 14 de agosto.