Un adolescente fue imputado por robos a mano armada

El pasado lunes 25 de julio, siendo las 23:20, la víctima, acompañada por su hija, se encontraba en la puerta del domicilio en calle Ricardo Rojas al 300 cuando fue interceptada por el imputado, quien vestía campera de la selección Argentina junto con dos sujetos masculinos (aún no identificados) que se movilizaban a pie. La mujer fue amedrentada por el acusado a través del empleo de un arma de fuego (no habida) al grito que le entreguen los celulares. Mientras la apuntaba, los otros consortes las revisaban y al ver que no contaban con las pertenencias solicitadas se dieron a la fuga. Ese día, a las 23:30 horas aproximadamente, en igual altura del primer hecho, un menor se dirigía a comprar pan cuando fue abordado por el mismo sujeto. Previo acuerdo de voluntades y distribución de tareas con los otros dos cómplices y valiéndose también de un arma de fuego le sustrajeron de entre la ropa la suma de $700.