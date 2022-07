Subsidio luz y gas: hasta cuándo se extendería el plazo para la inscripción online

Si bien la decisión no está confirmada, con esta medida la Secretaria de Energía busca disminuir el margen de error para que los hogares que realmente necesitan el subsidio no lo pierdan. En este sentido, desde las oficinas de Anses, se encuentran otorgando 100 mil turnos para consultas e inscripciones presenciales, con fecha hasta el 12 de agosto. Por lo que no se descarta la posibilidad que el registro virtual también se extienda hasta que se completen los turnos otorgados.