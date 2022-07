Vacaciones en Tucumán: Los turistas celebran las obras de jerarquización del Cristo

Entre tantos destinos nacionales, Tucumán sigue siendo una buena opción. Así lo confirmó un grupo de turistas oriundos de Buenos Aires, que se catalogaron a sí mismos bajo el nombre de “ami-familia” -por amigos y familia-. “Teníamos varias opciones y nos decidimos por Tucumán. Los precios son muy baratos comparados con Buenos Aires, nos sorprendió”, dijo Eduardo Dubox, al tiempo que Diego Betarte agregó: “vinimos poco tiempo para aprovechar las vacaciones, no conocíamos Tucumán. El cerro me encanta; el paisaje es hermoso y el aire puro no tiene precio”. Recién llegados, planean dirigirse a puntos específicos como Tafí del Valle, las Casa Histórica y la feria de Simoca.