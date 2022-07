Una influencer de Estados Unidos visitó Argentina y dijo "me siento rica en este país"

La reacción de los usuarios argentinos

Si bien algunos le intentaron explicar de buen modo que la situación económica del país no es la mejor y que no se vive “como reyes”, muchos otros tomaron su video como una burla y le escribieron en comentarios: “Ella está disfrutando lo barato que es, y nosotros muriendo de hambre”, expresó un internauta. Mientras que otro le dijo: “Mi devaluación no es tu diversión”.