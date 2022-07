Video: Aldo Rico llama a los militares a prepararse para “defender la Patria”

"Las circunstancias de violencia se van a profundizar", dice Aldo Rico. "Estamos en manos en un grupo de personas que nos quieren arrastrar a Venezuela, Irán o Cuba. La sociedad no está dispuesta a tolerarlo. Nosotros, que hemos luchado por la Patria, que tenemos compañeros muertos por la Patria o prisioneros, no podemos estar ausentes", dice el ex carapintada, quien ya incursionó en política y fue intendente de San Miguel.