La escuela del complejo empieza a tomar forma en en Ojo de Agua

“Esto viene de hace mucho tiempo. Nosotros ya venimos con una política en ese sentido. Obviamente, encabezada, por el presidente Mario Leito. El que no estudia, no es que no juega en Atlético, pero nosotros tratamos de que absolutamente todos los chicos, estudien”, aseguró el vicepresidente Gonzalo Carrillo, que estuvo reunido, con el Ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer y el Jefe de Gabinete Lucas Orellano.