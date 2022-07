Cartas de lectores IV: Estacionamiento medido IV

Desde siempre Tucumán es sinónimo de demolición. Se demolieron la Casa Histórica, el Cabildo, el ex Mercado de Abasto y la lista sería extensa. Y de lo que no se demuele se hace un vallado. Desaparecieron los mercados de barrio, siete líneas de tranvías y tres de trolebuses y el tranvía desde la plaza Alberdi a Yerba Buena (que hoy modernizados serían un atractivo turístico y de transporte más económico y sustentable). Esto es consecuencia de que cada funcionario que asume lo hace bajo un extraño delirio fundacional. Pasamos de intendentes que proyectaban ampliar la calle 24 de Septiembre del cero al 1.100 y unir Tribunales con la plaza Independencia mediante una avenida, a otro servil al gobernador, para sólo hacer cordón cuneta y lomos de burros, y ahora a ensanchar aceras y angostar calzadas, ralentizando el tránsito y generando tremendo caos en la periferia, priorizando al peatón pero perjudicando al resto. Lo más extraño es que los habitantes de la periferia le pagan las aceras a 30 o 40 manzanas de las que se ocupa la Municipalidad, sobre un total de 91 km2. Y tenemos un funcionario que hace escraches (se invirtieron los roles). Como regalo, de un viernes para un lunes se anuncia estacionamiento medido. En un oscuro trámite. Son los que dicen que no van a crear nuevos impuestos y aumentan los existentes. Perciben un “tributo municipal” en las facturas de Gasnor y una “percepción municipio” en las de EDET, en ambos de un 3%. Pero, ¿no son acaso los frentistas los obligados a mantener las aceras? Ellos pagaron las instalaciones de gas y de cloacas. La calzada fue abonada por mis padres a comienzo de la década del 50. En este caso me corresponde a mí percibir del municipio por el uso de algo que no hizo y ¿será la Municipalidad la responsable de pagar daños en los vehículos y robos?