El dólar blue alcanza un nuevo récord este jueves con una cotización de $334 en Tucumán

Según el analista Salvador Di Stefano, no hay dólares para importar y los precios de reposición de los productos importados no existen. Frente a ese proceso, la inflación tomó un camino ascendente. “Quien vende dólares no tiene un instrumento financiero o mercadería donde colocarlo. El contexto mundial no ayuda, hay un pronóstico de recesión mundial, caen los precios de los granos y suben las tasas de interés en el mundo”, advierte el consultor. A su criterio, el gobierno atraviesa un mal clima de negocios interno y externo. “Lo extraño es que cuando tiene que tomar decisiones políticas, en lugar de aclarar, oscurece”, subrayó.