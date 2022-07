Falta de cobertura de cargos en la Justicia Federal

El uso del dinero proveniente de las regalías mineras en el período 2006-2009 está en discusión desde hace muchísimo tiempo. Se trata de fondos que ha recibido la UNT en su condición de socia de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) en Catamarca. Esta entidad surgió en 1958 por ley 14.714, para administrar el yacimiento descubierto por Abel Peirano, que legó sus derechos a la Universidad. A esta le corresponde el 40% de las regalías, que por la ley deben estar destinados a la concreción de la Ciudad Universitaria comenzada a fines de los años 40. YMAD comenzó a repartir grandes utilidades en el tiempo de producción de la Minera Alumbrera. Las regalías fueron copiosas durante la gestión de Cerisola. Él y sus ex funcionarios han sido acusados por irregularidades tanto en el manejo del dinero en colocaciones financieras como por presuntos sobreprecios en varias de las obras encaradas para finalizar, supuestamente, la Ciudad Universitaria. Se trata del manejo de $ 353 millones en esa época, equivalentes a unos 85,5 millones de dólares. La investigación, surgida de dos denuncias contra el ex rector y sus ex empleados, abarcó pericias de Gendarmería, de la Sigen y de la Procelac y para 2016 estaba lista para ser enviada a juicio oral.