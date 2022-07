El Gobierno reafirmó que no habrá más altas en planes sociales

Previo a una nueva movilización de organizaciones sociales vinculadas a la izquierda, que se concretará este miércoles en el centro porteño, el ex intendente de Hurlingham destacó que por el momento no está previsto ningún encuentro con los referentes de Unidad Piquetera: "Para mañana no han pedido ninguna reunión. Siempre que lo pidieron, los recibimos. Me he juntado últimamente más con dirigentes piqueteros que con mi propia familia".