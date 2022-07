Ya se realizan ligadura de trompas por cirugía en el hospital Eva Perón

Desmitificando

“Hay una creencia popular que ligarse las trompas puede alterar a la paciente, su carácter, pero no es así. La mujer seguirá teniendo sus ciclos menstruales como siempre, los ovarios siguen funcionando, por lo tanto, va a menstruar todos los meses como corresponde; no tendrá problemas en cuanto sus relaciones sexuales, podrá mantener su sexualidad tal cual como hasta ahora. La única consecuencia que tendrá la ligadura de trompas, es que no podrá tener más hijos”, sostuvo Zelaya.