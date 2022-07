Inflación en julio: los expertos calculan un piso del 7% y advierten por las paritarias

"No se le puede pedir a la nueva ministra de Economía que le de al gobierno una credibilidad que no tiene, o darle la fuerza que no tiene al Presidente -insistió-. Eso es central de cara al tema de las expectativas. Creo que lo más complicado que nos pasó en los últimos 15 días es que se nos confirmaron nuestras peores sospechas acerca de la debilidad presidencial", aseguró.