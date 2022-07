Cayó un avión ucraniano con 11 toneladas de armas

Como medida de precaución, los servicios de emergencia usaban drones para inspeccionar la zona donde se encontraban los restos. “Las mediciones (del aire) en este momento no han mostrado nada, pero se observó inestabilidad en el área”, dijo Marios Apostolidis, de la Brigada de Bomberos del Norte de Grecia. “Hay humo y calor intenso, además de una sustancia blanca que no reconocemos, por lo que un equipo especial de las fuerzas armadas tiene que informarnos de qué se trata y si podemos ingresar al sitio”, añadió. En una serie de fotos publicadas por los medios griegos, parece que el avión ya estaba en llamas mientras descendía. Residentes de Kabala, que vieron cuando el avión caía, se mostraron sorprendidos de que no se hubiera estrellado contra las casas.