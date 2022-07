Gonzalo Montiel recibió un codazo descomunal en el amistoso entre Sevilla y Tottenham

Una vez que el árbitro finalizó los primeros 45 minutos, el defensor argentino fue directo a increpar a Son por cómo dejó el brazo para cubrir la posición. El ex River se le puso cara a cara al futbolista de Tottenham y se le pudo leer en los labios: “La c.... de tu madre”. Al coreano no le gustó nada el reclamo y empujó al argentino, lo que generó que jugadores de los dos planteles, suplentes y parte del staff técnico tuvieran que ingresar al campo de juego para separarlos.