Denuncian la agresión contra una médica

“Decidimos iniciar las acciones legales correspondientes, no sólo para que esto no se repita, sino para que esto tipo de ataques sean investigados. No podemos ser protagonistas simplemente porque a los familiares y a los allegados de una personas no les gusta nuestro trabajo”, agregó el profesional. De la Peña dejó en claro además que esperan, tanto él como sus colegas, que estas acciones no se repitan, y que la Justicia se expida para trabajar con normalidad. “Hay cosas que nosotros no podemos resolver. Si hay, por ejemplo, medicamentos que no podemos prescribir, por cuestiones legales, queremos que nos entiendan”, advirtió.