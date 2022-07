Se viene un ambicioso plan de obras

A su turno, Manzur indicó: “son proyectos de infraestructura que estábamos esperando en Tucumán desde hace mucho tiempo y que felizmente se están concretando. Hoy es un día muy importante que tiene que ver con el Tucumán que buscamos: que incluya, que genere oportunidades de trabajo, de la producción, en el que todos los días podamos ver de poner este granito de arena para seguir adelante”. Katopodis también advirtió: “nuestra visita es una manera de expresar, con mucha claridad, lo que me plantearon el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Gabinete: la obra pública en la argentina no se frena, no se negocia, es un motor que no va a parar. La obra pública a lo largo de la Argentina y en cada rincón, se va a sostener porque ha sido la palanca y el camino que nos permitió recuperar buena parte de la economía”.