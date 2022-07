Albarracín quiere que el Estado ayude a la Iglesia en su lucha contra la drogadependencia

Albarracín manifestó que la Iglesia está presente en la lucha contra la drogadependencia, y que llega a lugares donde el Estado no. “Lo hace para asistir y ayudar para la recuperación de las personas que sufren esta situación. A nosotros como poder público del Estado esto nos compele a trabajar, ayudando a los que ayudan. Esta es la idea fundamental, generar una acción de trabajo conjunto, una red de ayuda a los que ayudan, para que esta acción solidaria de la Iglesia pueda ser efectiva y no tenga las limitaciones que muchas veces significa no tener los recursos", dijo Albarracín.