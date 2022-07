El amigo del argentino muerto en Bolivia contó que los obligaron a ver la autopsia

“Nos metieron en una habitación, que no era una morgue porque no tiene frío y nos hicieron ver todo el procedimiento. Obviamente, un médico forense o un enfermero está acostumbrado a ver estas cosas, pero nosotros no. Y menos al ver que era nuestro amigo a quien estaban abriendo con una sierra. Fue algo horrible”, acotó y dijo que incluso también le hicieron abonar algunos elementos utilizados en el procedimiento, como gasas.