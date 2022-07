Crimen de María Marta García Belsuce: juzgan a su exvecino y a dos guardias del country

"No existen pruebas", según el abogado de Nicolás Pachelo

Por su parte, el abogado Roberto Ribas, principal defensor de Pachelo, sostuvo que su cliente era totalmente inocente del crimen. Fundamentó que está probado en el expediente que nunca entró a la casa de la víctima y, en consecuencia, no pudo haber sido autor del homicidio que ocurrió en la planta alta del chalet que García Belsunce compartía con Carlos Carrascosa. “María Marta García Belsunce murió, pero no a manos de Nicolás Pachelo. Nunca entró en la casa (de la víctima). No lo digo yo, lo dice la investigación. No existen pruebas”, dijo Ribas.