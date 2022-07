Larreta sobre los movimientos sociales: “Que hagan un partido y se presenten a elecciones”

“Que hagan un partido, que se presenten a elecciones, y si ganan las elecciones, manejarán los planes sociales pero desde el Estado. Yo no creo que ganen ninguna elección, pero no importa, tiene derecho a presentarse. Lo que no está bien es que el Estado delegue en organizaciones que nadie votó. Algo tan sensible y tanta plata, además”, planteó Rodríguez Larreta en una entrevista con TN.