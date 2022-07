En dos meses faltarían alimentos para perros y gatos por las trabas al dólar

“Si esto no se soluciona, en 60 días vamos a tener faltantes. No vamos a poder abastecer a cerdos, pollos, para la vaca lechera”, apuntó el directivo. “Esos microingredientes no van a estar en los alimentos y la verdad no sé qué va a pasar. Tengo 30 años en esto y nunca faltaron”, agregó. Luego remató: “Ni en la peor época de Moreno [por el exsecretario de Comercio Interior] nos faltó materia prima para la elaboración de estos productos”. El sector de nutrición da empleo a unas 12.000 personas.