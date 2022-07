En torno al lenguaje inclusivo

Coincido con Gonzalo Peltzer (“Wittgenstein, Carlos V y el lenguaje inclusivo”) en que Wittgenstein es el filósofo del lenguaje más importante, y es uno de los más interesantes, ya que nos provee de nuevas herramientas para pensar; pero aquí se acaban las coincidencias. Por un lado, la interpretación que propone del Tractatus es equivocada; Wittgenstein no habla en esta obra de conceptos universales sino de la forma lógica del lenguaje, afirmando que coincide con la estructura del mundo; por este isomorfismo el lenguaje puede ser una figura del mundo (o un “retrato”, según la traducción al español más reciente). Tecnicismos aparte, es quien mejor ha podido mostrar la relación entre sujeto, lenguaje y mundo. Pero no es en esta obra sino en su segundo período de este pensador en el que encontramos conceptos que nos permiten abordar el tema del lenguaje inclusivo de manera más interesante. El 2° Wittgenstein ha abandonado el enfoque lógico y analiza al lenguaje en relación con la praxis: desde este punto de vista el significado no es otra cosa que el uso de las palabras en el marco de sistemas de reglas a los que llama “juegos de lenguaje”. No hay, por lo tanto, posibilidad de formular definiciones esencialistas; la normatividad es social, el lenguaje es una forma de vida y cambia con ella, los cambios en el lenguaje reflejan cambios en la forma de vida. Por esto, desde aquí podemos decir que será el tiempo y los hablantes quienes decidirán la suerte del lenguaje inclusivo y sus reglas, no el diccionario ni las restricciones o las imposiciones que se pretenda hacer. El prof. Peltzter está en su derecho de considerar que no es buena idea rebajar el nivel de abstracción del castellano, pero no puede apelar al aval de Wittgenstein para justificarlo.