Alberto Fernández y Jaldo entregaron 100 viviendas en Manantial Sur

También estuvo Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, quien expresó su beneplácito por la recuperación de las viviendas de Manantial Sur a partir de la decisión del Presidente y comentó "estas eran casas que estaban casi terminadas y hubo que invertir mucho más para ponerlas en valor. Pero esta es la Argentina con la que nos encontramos y por eso hablábamos con los vecinos para que nos digan que sentían y nos decían que dolor, dolor de tener algo en la palma de la mano y que no se dé. Pero esto también fue intencional de un gobierno (el de Macri) que quiso estigmatizar un tiempo en el que si se construían viviendas, dejó todo parado y aquí en Tucumán pasó mucho y para eso hacía falta la ley que nos permitió reconstruir todas estas viviendas que estaban paralizadas desde 2016. La Nación no entregaba los fondos, no tuvo mecanismos como para entregarles finalización a las obras. Nosotros lo pensamos y lo instrumentamos y hoy se hace posible esta entrega y con un esfuerzo grande del Gobierno Provincial".