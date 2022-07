Un fallo frena la criminalización de una periodista

“Desde el comienzo y sin que haya modificaciones posteriores que avalen volver atrás se avizoró la inexistencia de tipicidad de las conductas descriptas en forma bastante confusa”, reflexionó Freidenberg. Y agregó: “no es posible tomar hechos al azar y luego averiguar sin son delitos porque, si así no fuera, cada acto de la vida cotidiana podría ser sometido a investigación penal”. La jueza sentenció: “de los antecedentes no surge que en parte alguna se haya descrito alguna acción típicamente antijurídica y culpable, y menos la endilgada a Irene Benito como no sea el cuestionamiento del plazo de entrega del libro cuya entrega está acreditada, según la misma resolución fiscal”.