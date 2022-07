¿Qué hacer cuando un niño se atraganta?

A grandes rasgos, para prevenir accidentes, los especialistas aconsejan no dejar solos a los niños pequeños en ningún momento, no cocinar con un bebé en la cocina ni portándolo en brazos, tener precaución con las estufas y los braseros, no dejar líquidos calientes en mesadas, no dejar objetos pequeños a su alcance (mucho menos si son cortantes), colocar un disyuntor eléctrico en el hogar, instalar cercas alrededor de las piletas, amurar debidamente televisores y otros muebles y electrodomésticos.