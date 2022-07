La Justicia archivó la denuncia por abuso sexual en el Instituto Goretti, señaló la ministra Málaga

La directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Myriam Martini, también se refirió a la decisión de la Justicia en este caso. “Se han llevado a cabo todas las medidas investigativas. De toda la prueba producida, que es prueba testimonial, Cámara Gesell de las adolescentes, prueba documental y sobre todo la tarea de investigación que ha realizado el MPF, la investigación es clara y contundente en cuanto a resultado porque no ha habido ningún elemento que haga presumir que la denuncia es cierta y, por el contrario, cada prueba que se produjo confirmó que no solo no hubo elementos que aseveren la veracidad de la denuncia, sino, por el contrario, los elementos encontrados confirmaron que la denuncia era falsa", señaló.