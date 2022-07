El editorial de Van Mameren: acrecientan la grieta en detrimento del bien común

Y del mismo modo, advirtió que desde el sábado nadie fue capaz de dar la cara. "Podría haberlo hecho el Presidente; cuando él dio la cara -por ejemplo, durante la pandemia- su imagen positiva crecía y trasmitía tranquilidad a la sociedad. Cristina tampoco dio la cara; y se sabe que cuando lo hace contiene; y también hubiera llevado tranquilidad a una sociedad muy preocupada. Guzmán tampoco dio la cara. No dio le cara el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que especuló con su juego. Y no dio la cara (el gobernador, en uso de licencia), Juan Manzur, aunque para eso, precisamente, lo pusieron como jefe de Gabinete. La únioca que dio la cara fue la flamante ministra (de Economía), Silvina Batakis; acaso lo haya hecho porque, hasta ahora, ella no tiene cara rota", ironizó el periodista.