Tres opciones para un descanso termal

Las Termas de Reyes se ubican a 19 kilómetros de San Salvador de Jujuy y prometen descanso saludable en cualquier estación del año. El escenario lo marcan los cerros entre los que el río abrió su valle, y son otro gran componente que ayuda a la desconexión... o invitan a recorrer senderos. “Balconeando” sobre el río (y con una vista increíble) hay un hotel que ofrece pensión completa, gimnasio, sauna y spa, y baños termales individuales, todo con increíbles vistas. También hay una biblioteca, mesas de ping pong y de pool, y conexión a Internet. Pero hay que hacer una salvedad: no reciben menores de 16 años ni mascotas. Si se elige no hospedarse en él, se puede pagar el Day Use, que incluye el almuerzo. Más cerca del río, hay un complejo de cabañas, con pileta termal (la temperatura del agua está entre los 35° a los 40°), que se puede usar sin estar alojado allí; está abierta desde las 10, y los menores de tres años no pagan entrada. Cuenta también con agua termal en las cabañas. Otra opción es parar en Yala (ubicado a cinco kilómetros), que cuenta con cabañas, hosterías y camping. Y puede ser la base para escapadas al Parque Provincial “Potrero de Yala”, donde disfrutar de una jornada de pesca en las lagunas de la zona, de caminatas y/o de paseos en bicicleta.