Accidentes en F1: cómo funciona "halo", el dispositivo que salvó las vidas de los pilotos

Este particular elemento salvó la vida de decenas de pilotos. Así fue el caso, hace cuatro años atrás, de Charles Leclerc, quien durante un grave accidente en la primera curva del Gran Premio de Bélgica logró salvarse gracias al Halo. Esta estructura protegió a Leclerc del auto de Fernando Alonso, después de que el español y su auto volaran por los aires, tras esquivar el Renault de Nico Hülkenberg. Tras el incidente, hubo daños evidentes en el 'halo' del francés Leclerc. "Vi la repetición y vaya que fue una gran prueba para 'halo'", dijo Alonso, que fue uno de los muchos pilotos que votaron por su implementación. En declaraciones a los periodistas justo después del incidente, Leclerc dijo: "Si hoy ha sido útil o no, no sé. No sé qué hubiera pasado sin él, pero en algunos casos es definitivamente útil".