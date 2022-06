Alberto Fernández: “¿Qué problema tenemos en Argentina? Que estamos creciendo mucho"

Alberto Fernández también se refirió a las declaraciones realizadas por Cristina Kirchner en relación a los programas sociales y su demanda para que sean regulados en su totalidad por el Estado. “Las organizaciones sociales, en su inmensa mayoría, hacen un trabajo muy importante y hay algunas que no, como pasa en todos lados. Como en la política hay pícaros, sinvergüenzas y corruptos. No los quiero avalar y no soy parte de ese mundo”, comentó.