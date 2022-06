Otra testigo acusa a Trump

Donald Trump se enfureció y trató de agarrar el volante de la limusina del Servicio Secreto cuando le dijeron que no se uniría a los partidarios que se movilizaban hacia el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, declaró una ex asesora. El entonces presidente de Estados Unidos acababa de terminar su discurso frente a la Casa Blanca, donde exhortó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio. La ex asesora Cassidy Hutchinson, ante el panel del Congreso que investiga el asalto al Capitolio cuando los legisladores estaban reunidos para certificar el resultado de las elecciones de 2020, contó que Trump tuvo que ser contenido físicamente por un agente del Servicio Secreto y, en un ataque de furia, intentó agarrar del cuello a otro agente. “Soy el maldito presidente, llévenme al Capitolio ahora”, dijo Trump, según Hutchinson.