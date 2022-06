Qué hay de nuevo en el mundo tecnológico

Si hay una zona del cuerpo que es sensible y puede infectarse con facilidad, esa es sin duda el ojo. Y para peor, en muchas ocasiones es necesario realizar intervenciones y poner inyecciones allí. Por eso, personal del Instituto de Innovación Biomédica de Teresaki desarrollaron esta revolucionaria microaguja, que evita todas las complicaciones asociadas a la técnica tradicional. Se trata de un elemento ultrafino que libera gradualmente el fármaco dentro del ojo y no es necesario quitarlo: tiene un “tapón” de hidrogel para sellar el orificio creado -y evitar infecciones-. La aguja se degrada con el tiempo y se reabsorbe: no es necesario quitarla.