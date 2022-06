Fernández y Johnson, en un fuerte cruce por Malvinas

Alberto Fernández le dijo a Boris Johnson que, si no se avanza en el tema, no va a mejorar la relación entre ambas naciones. La de ayer fue la primera reunión a solas con el primer ministro del Reino Unido y, s bien ambos hablaron de una potencial complementariedad económica entre ambos países, el mandatario argentino señaló que no existe posibilidad de avances mientras no comience una negociación por la soberanía de las Islas Malvinas