La meritocracia es un ideal de justicia según el cual la asignación de recursos en una sociedad debería depender exclusivamente de los merecimientos de las personas. El “gobierno del mérito”, según su etimología, significa que las vidas de los individuos deberían estar determinadas por sus méritos y no por factores tales como el azar, las circunstancias sociales o la herencia. La meritocracia, por tanto, no es un concepto descriptivo (no dice cómo es la sociedad) sino prescriptivo (cómo debería ser).