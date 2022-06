Cartas de lectores V: crisis de agua en Lules

El estado de las cuatro bombas para proveer de agua potable en la zona de la Quebrada de Lules (calle Nazca) es de un abandono que preocupa a los vecinos. Y no es para menos. Debido a que se trata de un sistema viejo (con cañerías de asbesto de hace varias décadas) las pérdidas son constantes con lo que la provisión de agua no puede ser la adecuada según las normas nacionales e internacionales. Además, ¿quién puede asegurar que el agua, cuando llega a los hogares, cumple con las normas físico, química y bacteriológicas? Solo basta el estado de las instalaciones para que la duda surja. El problema del agua en Lules se agudiza. Si bien las Municipalidad colaboró con la construcción de nuevos pozos, la encarga del servicio, que es la SAT no da solución alguna, ni en este tema ni en el sistema cloacal que no sólo esta colapsado, sino que una de las plantas de tratamiento funciona a medias y la otra esta abandonada desde hace años. Ambos problemas, agua y cloacas, deben ser atendidos en forma prioritaria y urgente dada la situación de pandemia que vivimos. La SAT no puede seguir mirando al costado en este tema que hace a la salud de la población.