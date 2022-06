La gloria y la “vendetta”

El trasfondo de la gloria naranja escondió un disgusto para José Santamarina: ese mismo día por la mañana se había publicado la lista de Los Pumas B que enfrentarían a Francia el sábado siguiente en San Juan y el “Cheto” aparecía como capitán. Había sido “degradado” como sanción por no haberse presentado a un amistoso de Los Pumas en Santa Fe, preparatorio para los tests venideros contra los galos. “Ese amistoso se jugaba el mismo día que nosotros hacíamos la sombra con Tucumán. Yo era el capitán, no podía faltar. Así que lo llamé a (Luis) Gradín, entrenador de Los Pumas, y le expliqué la situación. Me respondió: ‘manejalo vos’. Yo ingenuamente creí que me había dado permiso. Por eso, en el primer test con Francia estuve en la tribuna. Fue el único partido al que falté en seis años. No fue por estrategia, como se había dicho, fue una sanción. ‘El Mocho’ (Gabriel Palou) estaba como loco, decía que eso era una vendetta”, recuerda.