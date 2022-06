García Moritán le regaló a Pampita una réplica del banco de Notting Hill

“Por lo general, cuando llega un trabajo sin tanto tiempo previo uno escapa porque quiere trabajar tranquilo, sin problema. Yo no lo conocía, no miro mucha tele, sabía que era el marido de Pampita. Cuando lo conocí me cayó súper bien. Estaba como embelesado. Yo me comprometí con la causa porque fue un trabajo especial, un regalo desde el amor. Él me compró desde ese lado. Tuvimos que dejar de continuar con otros trabajos para poder dedicarnos a que el banco salga en tiempo y forma”, dijo el empresario en una entrevista en Desperezate, el ciclo que conduce Diego Pérez en el Canal de la Ciudad.